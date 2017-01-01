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Bahar Kupası sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Tenis Bahar Kupası ödül töreni gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 2. Geleneksel Tenis Bahar Kupası Ödül töreni, Matik Sahası'nda gerçekleşti. Ödül törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Karışık çiftler kategorisinde Aydın Öz ve Murat Esen birinci olurken, Hasan Özden ve Hüseyin Tepe ikinci oldu.30 yaş üstü erkeklerde Cevdet Yurter, 40 yaş üstü erkeklerde Veli Karateke ve 50 yaş üstü erkeklerde Ayhan Taş birinci oldu. Bayanlar klasmanında ise 30 yaş üstünde Sandra Claes, 40 yaş üstünde Emine Ünal Evren birinci olurken teşvik klasmanında Nurhan Temiz birinci oldu. Kupalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in elinde alan sporcular Manavgat Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

(AK-Y)



05.05.2017 15:56:20 TSI

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