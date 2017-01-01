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Yozgat'ta 1. Ulusal Yemek Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 1. Ulusal Yemek Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Yozgat Belediyesi ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliğinde gerçekleştirilen 1. Ulusal Yemek Festivali başladı. Festivalin ilk gününde çeşitli yarışmalar yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda aşçı ve öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Vali Kemal Yurtnaç kültürlerin tanıtımının çok önemli olduğunu belirterek,"Eğer müziğinizi, yemeğinizi, dilinizi, örfümüzü unutursanız topumun geleceği kalmaz. Karadeniz'e giderseniz hamsi, güneye giderseniz kebap yersiniz Orta Anadolu'ya gelirseniz hamur işi yersiniz. Bu bizim kültürümüz, geleneğimizdir. Dolayısıyla bu tür güzellikleri yaşatmak lazım. Bunu yaşatırken de memleketimizi tanıtıp isminin duyulmasını sağlamamız gerekir" dedi.

Düzenlenen festivalle Yozgat'ın yemek kültürünü Türkiye'nin gündemine getireceklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,"Anadolu'nun kültürü Türkiye'nin birçok ilinde ortaktır. Ama dönüp baktığımızda Yozgat'ımızın yemek kültürünün diğer illerden aşağı olmadığını biz biliyoruz. Fakat Türkiye bunu bilmiyor. Şimdi bu festivalle, inşallah biz Yozgat'ın yemek kültürünü de Türkiye'nin gündemine taşımış olacağız" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y)



05.05.2017 15:58:15 TSI

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