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'Kadına şiddet' konferansı düzenlendi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Şiddet' konulu bir konferans düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Süreyya Aybar Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Berna Bal Oğuztürk, şiddetin kişinin kendisine, bir başkasına veya topluma karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği, yoksunlukla sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı yüksek olan kasıtlı fiziksel güç olduğunu söyledi.

Oğuztürk, şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, evsizlere ve mültecilere yönelik yapıldığını kaydetti. Türkiye'nin hemen her ilinde kadın konukevlerinin kurulduğunu ve buralarda şiddet mağduru kişilere önemli hizmetlerin sunulduğuna değinen Oğuztürk, "Bu evlerde barınma, hukuki konular, istihdam, kreş yardımı, harçlık, yönlendirme, rehberlik, psikolojik ve sosyal destek gibi kurumsal hizmetler verilmektedir. Türkiye'de sadece 49 ilde bulunmaktadır. Bu kapsamda Malatya ilk pilot illerden sayılmaktadır. O yüzden şanslı bir iliz" ifadelerini kullandı.

Konferans soru cevapların alınmasının ardından sona erdi.

(CÖ-SD-Y)



05.05.2017 15:59:19 TSI

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