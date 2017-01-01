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Ağrı'da U-19 Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:51
Ağrı'da U-19 Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor
Ağrı'da U-19 Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun 19 yaş kategorisi olan U 19 liginin Türkiye Şampiyonasının birinci müsabakası Ağrı'da oynanacak
Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda yapılacak müsabakaya kendi illerinde şampiyon olan takımların mücadele edecek. Karşılaşmalar 5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde saat 13:00 ve 15:00'te oynanacak. Van Telekom Spor, Muş Menderes Spor, Iğdır Aras Spor ve Ardahan Arı Spor'un dört takımla mücadele edeceği 1.kademe Ağrı grubunda müsabakalar bugün başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı'nın bugüne kadar 2 defa U19 grubu aldığını söyledi. Ağrı'nın coğrafi konumu itibariyle her türlü organizasyona ev sahipliği yapabileceğini belirten Kösedağ, "3'üncü kez U19 grubu alıyoruz. Önümüzdeki sezon U-19 ve U17 için TFF' ye talebimizi bildireceğiz. Her yıl bu organizasyonların artarak devam etmesini diliyoruz "dedi
Ağrı'da müsabakaların Çim sahada oynanacağını ifade eden Futbol İl Temsilcisi Aslan Tayhan ise "Müsabakaları Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda oynatacağız. Teknik toplantıda müsabakaların 13:00- ve 15:00'da oynanmasını kararlaştırdık. Tüm takımları şampiyonada başarılar dilerim" şeklinde konuştu.
(AG-Y)

05.05.2017 15:59:54 TSI
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