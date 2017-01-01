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KTO Karatay'da UNİKOP Öğrenci Çalıştayı yapıldı



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 2 gün süren, "UNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları Zirvesi", bölge üniversitelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

4 oturumda tamamlanan çalıştayda, 'Ticaret odalarının Ahilik ve meslek ahlakı çerçevesinde ekonomik ve sosyal istikrar hedefleri', 'Yerel kalkınmada üniversitelerin rolü, kalkınma stratejileri ve genç nüfusun istihdam planlaması konusunda çözüm önerileri', 'Üniversite öğrencileri için medya, internet ve haberleşme, inovasyon, girişimcilik bağlamında, iş dünyası-üniversite ilişkilerinde geliştirilebilecek stratejiler', 'Dünyada mesleki eğitim, Türkiye'de mesleki eğitim yanlışları, yeni stratejilerde ticaret odalarının rolü' ve 'UNİKOP bölgesindeki illerin markalaşma durumu, Türkiye'deki ulusal ve global markalar ve üniversitelerin markalaşmaları' konuları ele alındı.

Çalıştayın birinci oturumuna konuşmacı olarak katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şekerci, "Siz gençler, değişimden korkmayın. Sıfırdan büyüyün. Doğru insanlar doğru görevlere geldikçe nitelikli ve kaliteli işler üreteceğiz. Küreselleşen dünyaya, ihtiyaçlar ekseninde ayak uydurmalıyız. Unutmayın ki bizler eşitler içinde farklı olanları seçeriz. Sizin hayalleriniz, hepimizin geleceği olacaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci oturumda ise Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 'ticaret odaları ve borsalar ekseninde borsaların etkisi' konusunda, üçüncü oturumda da KTO Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Seyfi Suna, 'dünyada ve Türkiye'deki mesleki eğitim yanlışları' konusunda bilgilendirmede bulundu.

Son oturumda öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Bir ayağımız kendi değerlerimizdeyken değişim ve gelişim göstermeliyiz" diyerek, şehir kültürü ve kentlilik bilinci hakkında bilgiler verdi.

İki gün süren "UNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları Zirvesi'" sertifika ve yemek programlarıyla sona erdi.

(AH-Y)



05.05.2017 15:59:57 TSI

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