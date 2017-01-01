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Engelliler Basketbol Takımından Fatma Şahin'e ziyaret



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Süper ligde ikinci yılı olan ve bu yılda başarılı bir sezon geçirerek ligi üst sıralarda bitiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Engelliler Basketbol Takımı , desteklerini her zaman esirgemeden yanlarında olan Başkan Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek imzalı basketbol topunu ve takım formalarını takdim etti.

Ziyaret sonrası Başkan Şahin takımla beraber fotoğraf çekildi.

(SD-Y)



05.05.2017 16:01:01 TSI

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