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Cam Sanatları Merkezi cam meraklılarını bekliyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi cam meraklılarını bekliyor.

Cam, yapısı gereği fazlasıyla sabır isteyen uzmanlık işi. Akışkan yapıya sahip camın üretim süreci gayet uzun ve zorlayıcı. Süreç sonunda ortaya çıkan eserler ise tam anlamıyla hayranlık uyandırıcı. Odunpazarı Belediyesine ait Cam Sanatları Merkezinde bulunan Sıcak Cam Atölyesinde hem bu uzun ve zorlu süreci yakından izlemek hem de cam ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmeniz mümkün.

Konuyla ilgili açıklamada, "Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi Kurşunlu Külliyesi içinde yer alıyor. Merkeze girerken sizi tarihin o mistik yapısı karşılıyor. Tarihi taş bina içinde bir taraftan cam fırınlarından yansıyan loş ışıkla tarihin içinde gezinirken, bir taraftan da cam ustalarını cama şekil verirken izleyebiliyorsunuz. Cam ustaları cam üfleme tekniği ile Pipo adı verilen çelik çubuklarla akıcı halde fırından alınan sıcak camı üflendikten sonra; camı ısıya dayanıklı çeşitli aletler yardımıyla çekilip, uzatılıp, kesilip, şekillendiriliyor. Siz camın o eşsiz büyüsüne kapılırken, cam ustaların elinde şekillenmeye başlıyor. Cam Füzyon, iki veya daha fazla cam parçası istenilen kompozisyonda yerleştirildikten sonra, füzyon fırınları içerisinde, sıcaklık yardımıyla tek bir cam parçaya dönüştürülüyor. Isı yardımıyla düz ya da rölyefli olacak şekilde panolar, tablolar, vazolar, heykeller yapılıyor. Size kalan ise şekillenen canım neye benzediğini bulmak. Bazen minik bir penguen bazen kocaman bir vazo bazen de elinde simit olan bir simitçi. Siz de camın nasıl şekillendiğini merak ediyor, cam sanat eserlerine sahip olmak istiyorsanız Odunpazarı Belediyesi size tarihin büyüleyici atmosferinde bu imkânı sağlıyor. Gösteri alanında cam ustalarının akışkan haldeki camdan nasıl büyüleyici eserler ortaya çıkardığını görebilmek için mutlaka Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi'ni ziyaret etmelisiniz. Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi hafta içi ve hafta sonu 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sizleri bekliyor" denildi.

(MEB-MET-Y)



05.05.2017 16:01:38 TSI

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