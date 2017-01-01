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ESOGÜ'de Dünya Ebeler Günü etkinliği düzenlendi

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:54
ESOGÜ'de Dünya Ebeler Günü etkinliği düzenlendi
ESOGÜ'de Dünya Ebeler Günü etkinliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği 5 Mayıs "Dünya Ebeler Günü" etkinliği, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, en eski mesleklerden biri olan ebeliğin tarihsel süreçte zaman zaman hak ettiği yeri alamadığını belirtirken, tüm ebelerin "Dünya Ebeler Günü"nü kutladı. Sezeryanla doğum oranlarına bakıldığında ülkemizin OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu dile getiren Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, bu oranın düşürülmesi için ebelerin doğumlarda görev alması gerektiğini söyledi. Sayıner tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Ebeler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Hatice Süpür, 27 yıllık meslek yaşamını geride bıraktığını belirterek, ebeliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurguladı ve "İyi ki ebeyiz" dedi. Derneklerinin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Hatice Süpür, tüm meslektaşlarını ebeler Derneği'ne üye olmaya davet etti. Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner'e yürüttüğü başarılı çalışmalar için teşekkür eden Süpür, ebelerin aktif olmadığı yerlerde sezeryanla doğum oranının çok yüksek olduğunu ifade etti. Tüm meslektaşlarının "Dünya Ebeler Günü"nü kutlayan Süpür, ebeler olarak kendilerine büyük görevler düştüğünü ve çok çalışarak mesleklerini hak ettiği yere getirebileceklerini söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferruh Yücel, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak açısından böyle etkinliklerin çok önemli olduğunu vurgularken, ebelik mesleğinin sadece anne sağlığı açısından değil, aile ve toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Ferruh Yücel gittikçe artan sezeryanla doğumun anne sağlığı açısından oluşturduğu risklerin anlatılmasında da ebelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Ülkemizde anne ve yeni doğan ölümlerinin çok düşük oranlarda olduğunu ve bu alanda sağlanan başarının yadsınamayacağını ifade eden Prof. Dr. Ferruh Yücel, anne ve yeni doğan ölümlerini daha da azaltmak için ebeliğin profesyonelleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Her meslek gibi ebelik mesleğinin de sorunları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ferruh Yücel, bu sorunların çözümü için hastane içi eğitim programlarına ağırlık verilmesi, çalışma ortamlarının düzeltilmesi ve ebeliğin görev tanımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ferruh Yücel konuşmasını tüm ebelerin "Dünya Ebeler Günü"nü kutlayarak tamamladı.
ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, meslek yaşamının uzun bir dönemini birinci basamak sağlık kuruluşlarında geçirdiğini belirterek ebeliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu iyi yetişmiş bir ekip olan ebelerin ülkemizde doğru bir şekilde kullanılacağına emin olduğunu ifade ederek tüm ebelerin "Dünya Ebeler Günü"nü kutladı.
Açılış konuşmalarının ardından 5 Mayıs "Dünya Ebeler Günü" etkinlikleri kapsamında Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen "Sihirli Ellerle Sanattan Yaşama" karikatür sergisine emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgelerinin takdimine geçildi. İlk olarak sergiye katkılarından dolayı Karikatürcü ve Grafik Tasarım Sanatçısı Aziz Yavuzdoğan'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu tarafından plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Daha sonra serginin çizerlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Birdane tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. "Dünya Ebeler Günü" etkinliği "Farklı Kariyer Tercihleriyle Ebeler" konulu panelle sona erdi.
(MEB-MET-Y)

05.05.2017 16:03:16 TSI
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