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Keleş: "Sakarya en iyisini hak ediyor"

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:54
Keleş: "Sakarya en iyisini hak ediyor"
Keleş: "Sakarya en iyisini hak ediyor"

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca'nın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelere daha sağlıklı ve daha bol içme suyu ulaştırmak amacıyla başlatılan iki projenin tamamlandığını açıkladı.
SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sapancalı hemşerilerimizin musluklarına Akçay Barajı'nın bulunduğu havzadan yeni inşa ettiğimiz hat ile daha kaliteli içme suyu ulaştırıyoruz. İlçemizin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerimiz için de hayata geçirdiğimiz önemli projeleri bir bir tamamlıyoruz. Bölgedeki 11 mahallemize artık daha sağlıklı ve daha bol içme suyu ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu. Sapanca'da 11 mahalle için entegre bir içme suyu ağı kurduklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin 16 ilçesinde hayata geçirdiğimiz entegre içme suyu projeleri ile Sakarya'yı içme suyu ağları ve su kaynakları ile çevreliyoruz. Sapancamızın yüksek kesimlerinde yer alan 11 mahallemiz için yaklaşık 8 milyonluk yatırım ile 80 kilometre içme suyu hattı ve 2 adet içme suyu deposu inşa ettik. Ayrıca Akçay Barajı'nın bulunduğu havzadan 7 kilometrelik çelik isale hattı inşa ederek 80 kilometrelik hatta entegre ettik. İki projede tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Projelerinin maliyetinin 11 milyon lira olduğunu dile getiren Dr. Rüstem Keleş, "Memnuniye ve Dibektaş'taki depolarımıza su ulaştırdık. Ekiplerimiz şu anda gerekli testleri gerçekleştiriyor. Testlerin tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde hatta su vereceğiz. Vatandaşlarımızın musluklarına Akçay havzasından temin ettiğimiz kaliteli içme suyu ulaşacak. Sakarya en iyisini hak ediyor. Biz de SASKİ olarak önemli projeleri hayata geçirerek dünyanın en kaliteli sularından birini hemşerilerimizin musluklarına ulaştırıyoruz" dedi.
(RŞ-Y)

05.05.2017 16:03:17 TSI
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