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Van'da 'afet bilinci ve yangın' tatbikatı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik 'afet bilinci ve yangın' eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftçi ve AFAD Uzmanı Taner Eltutan ile müdürlük personeli katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan programda, AFAD Uzmanı Taner Eltutan, temel afet bilinci ve yangın konularında bilgiler verdi.

Afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları, afet öncesi, afet sırası ve sonrası alınacak tedbirler ve yangın konularında verilen eğitim sonrasında da kurum bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

(MSA-Y)



05.05.2017 16:07:07 TSI

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