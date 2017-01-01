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Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı

- 150'ye yakın özel sporcu atletizm ve futbolda yarışacak

- ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven:

- "Özel çocuklarımız desteklendiklerinde neler başarabileceklerini gösterecek"

- Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Didem Ünsür:

- "Ortak amacımız, onların farklı olmadığını göstermek"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliği ile düzenlenen ve yaklaşık 150 özel sporcunun katıldığı Erciyes Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları başladı.

ERÜ Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü Didem Ünsür özel sporcuları hayatın içine çekmek ve sosyal hayata kazandırmak için yola çıktıklarını ifade etti. Ünsür, "Geçmişimize baktığımızda bundan yıllar önce özel sporcularımıza kazanma şansı vermek, kazanamasalar bile onların çabalarına cesaret vermek için yola çıktık. Bugün baktığınızda onların heyecanlarına, mutluluklarına ve onların gözlerindeki ışıltıyı gördükçe ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu hatırlıyoruz. Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak hem özel sporcularımızı oyunlarımızla hayatın içine çekiyor, hem de sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlıyoruz. Özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler İç Anadolu Bölge Oyunları ile devam ediyor. Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte yarışıp yine beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam oluşturmaktan mutluyuz. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Ortak amacımız, onlar hakkındaki önyargıları yıkıp aslında aralarında hiç fark olmadığını göstermek. Bu çocuklarımız kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini herkese kanıtlıyor. Hep birlikte yüksek sesle 'hayat birlikte, oyun birlikte' diyorlar. Hem kendileri mutlu oluyor hem de bize gelecek için umut veriyorlar" dedi.

"Özel çocuklarımız desteklendiklerinde neler başarabileceklerini gösterecek"

Açılış töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Üniversitemizde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan, özel çocuklarımızı, ailelerini ve Özel Olimpiyatlar Türkiye gönüllülerini üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Özel eğitim gereksinimi duyan bireylerimizin fırsat verilip desteklendiğinde ne tür başarılara imza attıklarını görme adına bu tür özel olimpiyatlar çok fayda sağlamaktadır. Üniversitemizde Özel Olimpiyatların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, özel sporcularımızı sportif faaliyetlerdeki başarı ve performanslarından dolayı kutlarım" diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki özel eğitim okullarını Erciyes Üniversitesi kampüsünde buluşturmayı hedefleyen bölge oyunlarına 3 ilden 11 özel eğitim kurumu katılacak. Oyunlara sporcu, antrenör, öğretmen ve gönüllülerle birlikte 250 kişi katılacak.

(TB-SK)



05.05.2017 16:07:37 TSI

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