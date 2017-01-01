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Büyükşehir'den skandal görüntülere açıklama



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hayvanat Bahçesinde bir rakunun elektrik akımına kapıldığını gösteren skandal görüntüler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati burada yaşadığı kısa şokun arkasından görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır" denildi.

(İHA-MET-Y)



05.05.2017 16:07:37 TSI

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