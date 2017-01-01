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Fethiye'de 510 kök kenevir ele geçirildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:59
Fethiye'de 510 kök kenevir ele geçirildi
Fethiye'de 510 kök kenevir ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinin bahçesinde 510 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik istihbarat çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Fethiye'de esrar üretiminde kullanılan Hint keneviri üreticilerine ve ekim alanlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Karaçulha Mahallesinde yaşayan B.K'nin evinin bahçesinde gizli şekilde ekildiği iddia edilen 510 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen B.K., denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı. Polis ekipleri tarafından sökülen 510 kök Hint keneviri bitkisi ise imha edildi.
(MY-MB-Y)

05.05.2017 16:07:39 TSI
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