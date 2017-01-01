Kaybolan yaşlı şahsı Jandarma buldu
M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam jandarme ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine bağlı Kalınkaya köyünde yaşayan D.O. (78) evinden ayrıldı. Tüm aramalara rağmen yaşlı adamı bulamayan yakınları Alaca ilçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptı çalışmalar sonu yaşlı adam evinden 5 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.
(MMY-BÖ)
05.05.2017 16:10:35 TSI
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