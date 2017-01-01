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İŞKUR'dan istihdam toplantısı



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MANİSA (İHA) - Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından muhasebeci ve mali müşavirlere yönelik İŞKUR programları ve teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında hayata geçirilen kurs programları ve işveren teşvikleri hakkında bilgilendirmelere devam ediliyor. Manisa İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda, oda üyesi mali müşavirler ile muhasebecilere İŞKUR teşvikleriyle katılımcıların tam zamanlı işyerinde fiili çalışmasına imkan sağlayan ve katılımcı ücretinin kurum tarafından finanse edildiği İşbaşı Eğitim Programını anlattı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in Manisa için 25 bin istihdam hedefinin 9 bin 487 kişiye ulaştığını söyleyen Aktaş, "Beklenen hedefe ulaşılabilmesi bilmemiz için muhasebecilerimize çok büyük görevler düşüyor. İstihdamdaki artışın nedeni, İŞKUR ve SGK İl Müdürlüklerinin Teşvikler ve programlar hakkında işverenleri, sivil toplum kuruluşlarını sürekli bilgilendirmemiz ve farkındalık oluşturmanın da istihdama yansımasıdır" dedi.

(AY-Y)



05.05.2017 16:11:32 TSI

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