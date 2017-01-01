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Ağrı'da 25 sağlıkçı Sağlık Sen'e üye oldu

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:05
Ağrı'da 25 sağlıkçı Sağlık Sen'e üye oldu
Ağrı'da 25 sağlıkçı Sağlık Sen'e üye oldu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Arslan
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 25 sağlıkçı Sağlık-Sen'e üye oldu.
Taşlıçay ilçesinde görev yapan 25 sağlık personeli Sağlık-Sen sendikasına geçtiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Sağlık-Sen Başkanı Fevzi Mağal, sendikacılıkta yeni bir dönem açtıklarını söyledi.
Sendikacılığın tam olarak yüklendiği misyonu Ağrı'da gerçekleştireceklerini belirten Mağal, "Bu bölgenin en büyük sorunu olan sağlık sorununu her platformda belirttiğimiz gibi zirveye ulaşana kadar durmadan yorulmadan mücadelemize devam edeceğiz. Bunu önce sağlık çalışanları, daha sonra bu toplumla birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Taşlıçay'da ki sağlık çalışanları olarak Sağlık-Sen'e tekrar üye olarak çalışmalarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.
(HA-AA-Y)

05.05.2017 16:15:04 TSI
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