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Yaklaşık 6 asırlık Festivalin programı açıklandı

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 558. Çağlak Festivali 15 Mayıs'ta başlayacak

- Festival kapsamında MFÖ, Hüsnü Şenlendirici ve Havva Karakaş gibi ünlüler Akhisarlılara müzik ziyafeti sunacak



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 558. Çağlak Festivali tanıtım toplantısı Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı. Festival 15 Mayıs'ta başlayıp 21 Mayıs'ta sona erecek olan festivalde MFÖ Grubu, Hüsnü Şenlendirici ve Havva Karakaş gibi ünlü sanatçılar da sahne alacak.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı bu sene 558'incisi düzenlenecek olan Çağlak Festivalinin programını düzenlediği bir toplantıyla açıkladı. Toplantıya Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın yanısıra Başkan Yardımcıları Ömer İşçi, Latif Çakmak, Akhisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Baybatur, Akhisar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Zafer Aşkın, Akhisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ali Sevgil, Akhisar Belediyesi MHP Meclis Üyesi Fatma Kocabıyıkoğlu, Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Topaloğlu ve Akhisar Belediyesi Sanat Atölyeleri Sorumlusu Umut Ak da katıldı.

558 yıllık bir festivale evsahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "558 yıldır bir festivali yapıyor olmak bir şehir için bizlere çok önemli bilgiler veriyor. Nasıl bir kadim şehir olduğumuzun önemli göstergelerinden bir tanesi. Bizim ve şehrimiz için hatta ülkemiz için Çağlak Festivali çok değerli, dolayısıyla biz de hep birlikte bütün Akhisar olarak bu festivalimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Yine festival komitemiz Belediye Başkan Yardımcısı Ömer İşçi başkanlığında defalarca toplandı ve bizlere hazır bir şekilde detayları ile birlikte bir program oluşturdular. Bundan dolayı bu komiteye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Son birkaç yıldır ülkemizdeki terör olayları sebebiyle istenilen düzeyde bir festival kutlaması yapamadıklarının altını çizen Başkan Hızlı, "İnşallah bu yıl daha uygun bir ortamda bu festivalimizi gerçekleştiririz. Festivalimiz etkinlik anlamında birkaç kategoriye ayrılmış durumdadır. Kültür Sanat etkinliklerimiz var, Spor etkinlikleri ve festivalimizin eski geleneksel kısmını oluşturan Çağlak mevkiinde yaptığımız cirit ve güreş etkinlikleri vardır. Yerel sanatçılarımız olduğumu gibi ulusal sanatçılarımız da olacak. Böyle bir harmanlama yapıyoruz, yerel dinamitlerle ulusal dinamitleri milli dinamitlerimizi bir araya getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Festivale Bosna Hersek'ten de katılımın olacağını anlatan Başkan Hızlı şunları söyledi: "Bosna'da her yıl Ayvaz Dede Şenlikleri yapılıyor. Ayvaz Dede Akhisarlı, dolayısıyla böyle bir bağ da kurduk. Bosna'dan misafirlerimiz her yıl olduğu gibi yine festivale gelecekler. Biz de sonrasında Ayvaz Dede Şenlikleri için Bosna'ya gideceğiz. Bu köprüyü de sürdüremeye ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Kardeş festival olarak düşünüyoruz zaten festivallerimizi. Festival bizim ciddi bir şekilde şehir hafızamızı oluşturuyor festivaldeki etkinlikler. Dolayısıyla biz bunu yaşatmaya bizden sonraki insanlara da Akhisarlılara da taşımaya gayret ediyoruz. 558'incisini kutlayacağımız festivalimiz inşallah şimdiden hayırlı olsun, güzel bir şekilde gerçekleştiririz. Bu arada da 15 Mayıs'ta başlayıp 21 Mayıs'ta sonlandıracağız ama 13 Mayıs'ta da bazı etkinlikler ile birlikte resmi olmayan başlangıcı da 13 Mayıs tarihinde başlayacak" dedi.



Ünlü sanatçılar festivale renk katacak

Festivalin açılış konserinde Rumeli havaları estirecek olan Havva Karakaş 15 Mayıs'ta saat 21.00'de Akhisar Dev Öğrenci Amfitiyatrosunda Akhisarlılarla buluşacak. MFÖ Grubu ise 16 Mayıs tarihinde Gölet Konser Alanında saat 21.00'de Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici de 18 Mayıs saat 21.00'de Akhisar Dev Öğrenci Amfitiyatrosunda Akhisarlılarla buluşak. Festival boyunca çeşitli spor müsabakaları, sergiler ve yarışmalarla Akhisar'ın hareketli bir hafta geçirmesi bekleniyor.

(BG-SC)



05.05.2017 16:15:04 TSI

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