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Çözüm Koleji Yarbay Yoldaş'ı konuk etti

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:13
Çözüm Koleji Yarbay Yoldaş'ı konuk etti
Çözüm Koleji Yarbay Yoldaş'ı konuk etti

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Çözüm Koleji her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kariyer günlerinde öğrencileri meslekler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.
Kariyer günlerinin bu ay ki konuğu İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş oldu. Yarbay Yoldaş, askerlik konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplarken özellikle erkek öğrenciler Yarbay Yoldaş'a büyük ilgi gösterdi.
Öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yarbay Kadir Serdar Yoldaş, program sonunda Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.
Çözüm Koleji Müdürü Fatih Yılmaz ise "Her ay düzenli olarak yapmış olduğumuz kariyer günlerinin bu ay ki konuğu jandarma Yarbay Kadir Serdar Yoldaş oldu. Güler yüzlü kişiliği ile öğrencilerimize meslek seçimlerinde akıllarında bulunan soruları cevaplandırdı. Jandarma Yarbay Kadir Serdar Yoldaş'a bu katılımından dolayı Çözüm Kolej ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.
Program sonunda kariyer gününe katılan Yarbay Yoldaş'a teşekkür plaketi verildi.
(BMG-UY-Y-)

05.05.2017 16:23:19 TSI
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