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Hatay mozayiğini dünyaya tanıtıyorlar

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:20
Hatay mozayiğini dünyaya tanıtıyorlar
Hatay mozayiğini dünyaya tanıtıyorlar

(Fotoğraflı)

Ahmet Seher
HATAY (İHA) - Antakya'da bir firma mozaik tablolar ile Hatay'ı dünyaya tanıtıyor.
Hatay 1. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda stant açan firmanın yetkilisi Mustafa Karabay, Hatay mozayiğinin ülke genelinde ve yurt dışında büyük talep gördüğünü ancak Hatay'ın iç piyasası için aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığını belirtti.
Hatay mozayiğini başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirten Karabay özellikle ABD'lilerin Antakya'dan mozaik eseri aldıklarında bu konuda gururlandıklarını ifade etti.
(AHS-Y)

05.05.2017 16:28:57 TSI
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