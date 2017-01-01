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OMÜ 12'nci Tanıtım Günleri

- Liseliler tanıtım günlerine yoğun ilgi gösterdi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) her yıl düzenlediği ve geleneksel hâle gelen Üniversite Tanıtım Günleri'nin 12'ncisi liseli öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

OMÜ'nün tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin stant açarak Samsun ve ilçelerinden gelen lise öğrencilerine bölümlerini tanıttıkları, öğrencilerden gelen soruları cevapladıkları ve öğrencilerin tüm bölümleri yakından tanıyarak sınavda doğru tercih yapmalarının amaçlandığı "12. Üniversite Tanıtım Günü", aynı zamanda eğlencenin de bol olduğu içeriğiyle dikkat çekti.

OMÜ Yaşam Merkezinin önündeki açık alanda kurulan tanıtım stantları saat 10.00'dan itibaren gelen liselileri ağırlamaya başladı. Rehber öğretmenleriyle tüm fakültelerin ve yüksekokulların stantlarını gezen öğrenciler tüm sorularına uzmanlar tarafından cevap bulma şansı yakaladı.



"Amacımız doğru tercihlerde bulunmanıza katkı sağlamak"

Etkinliğin açılışını; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Senato üyeleri kurdele keserek gerçekleştirdi. Rektör Bilgiç öğrencilere seslendiği konuşmasında, "Müstakbel öğrencilerimiz hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmelerini kolaylaştırmak adına düzenlediğimiz üniversitemizin tanıtım günlerine katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta bizi mutlu edecek en önemli şeylerden biri meslek seçimlerimizi doğru yapabilmemizdir. Biz bugün bu etkinlikle sizlerin mesleklerle ilgili daha fazla bilgi edinmenize ve doğru tercihlerde bulunmanıza katkı vermeyi amaçladık. OMÜ 42. yılını doldurmuş köklü üniversitelerden biridir. Burayı tercih etmekten dolayı asla pişmanlık duymayacağınızı söyleyebilirim" dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Bilgiç ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek bilgi aldı ve öğrenci gruplarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



"Seminerler öğrencilere yol gösterdi

Saat 15.30'a kadar süren etkinlikte öğrenciler, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas'ın verdiği "Nasıl Üniversiteli Olunur?, Doğru Tercih Sıralaması Nasıl Yapılmalı" ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Epli Koç'un verdiği "Sınav Senden Korksun!" konulu seminerleri dinleme şansı da buldu.

Gün boyu katılımcılara canlı yayın yapan OMÜ İletişim Fakültesi radyosu ise kısa bir süreliğine Rektör Prof. Dr. Bilgiç'i konuk alarak 12. Tanıtım Günleri ile ilgili bilgi aldı.



Eğlence de vardı

İlahiyat Fakültesi önderliğinde gelen Mehteran Grubu'nun yaptığı gösteri, Roman Orkestrası'nın eğlenceli performansı, üniversitenin Müzik Eğitimi Bölümü'nün ve Karadeniz Müzik Topluluğu'nun verdiği konser ile Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği oyunlar da 12. Üniversite Tanıtım Günleri'ne ayrı bir renk kattı.

(SAM-SLH-Y)



05.05.2017 16:31:10 TSI

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