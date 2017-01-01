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Şampiyon Turgutluspor'a ödül yağdı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği BAL ligi 9. Grupta lider olarak tamamlamayan ve bir yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e merhaba diyen Turgutluspor'a İzmir Yenigün Gazetesi'nin gelenekselleştirdiği 'Amatörün En'leri" töreninde ödül yağdı. Turgutluspor'un 3 ödül birden alarak geceye damga vurduğu törene katılan Belediye Başkanı Turgay Şirin de belediye olarak amatör ve Türk Futbolu'na yaptığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

İzmir Atatürk Stadyumu Hakemler Derneği Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Turgutluspor adına Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu gecede ünlü teknik adamlar Ali Gültiken ve Güvenç Kurtar da yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ödül törenine geçildi. Gecede Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, amatör ve Türk Futbolu'na yaptığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü. Ayrıca Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer "En Başarılı Kulüp Başkanları" kategorisinde ödül alırken, Turgutluspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı da "En Başarılı Teknik Direktörler" kategorisinde ödüle layık görüldü.



"Mutluyuz, gururluyuz"

Sezer ve Şapçı'nın katılamadığı törende ödüller Başkan Turgay Şirin'e takdim edildi. Ödül töreninde yaptığı konuşmada Turgutluspor ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Şirin, "Öncelikle bu yıl Yenigün Gazetesi olarak 3'üncüsü düzenlenen "Amatör'ün En'leri" ödül töreninde yer almaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu anlamda sizlere Manisa Turgutlu halkının; değerli hemşehrilerimin sevgi ve saygılarını sunuyorum. Bu akşam burada İzmir Hakemler Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İL Temsilciliği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Antrenörler Derneği temsilcileri, amatör spor kulüplerine destek veren değerli basın mensupları ve spor camiasının çok saygıdeğer spor adamlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Spor camiasının yakından takip ettiği üzere Turgutluspor geçtiğimiz sezon 3. ligden amatör lige bir düşüş yaşadı. Bu yıl mücadele ettiğimiz Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 60 puan toplayarak grup birincisi olduk. Play Off'ta karşılaştığımız İstanbul Erokspor'u uzatmalarda attığımız goller ile 3-1 yenerek yeniden Profesyonel lige 'merhaba' dedik. Bu anlamda çok mutluyuz, gururluyuz. İlçemizde bayram yaşadığımızı ifade etmek isterim. Takımımız zorlu bir süreçten alnının akıyla çıktı. Bir sezon aradan sonra 3. Ligde olmak mutluluk verici bir duygu. Burada bu zorlu yolda bizlere en başta inanan, güvenen yaz kış yağmur çamur demeden destekleyen Turgutluspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca başarıda pay sahibi olan kulüp başkanımız Hakan Sezer ve yönetim kuruluna, teknik direktörümüz Hakan Şapçı'ya ve tabii ki futbolcu kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Turgutluspor'da hedef bundan sonra 2. Lig hatta PTT 1. Lig'dir. Köklü geçmişe sahip ilçemizin takımına ve antrenörlerine güveniyorum. Hak ettiğimiz yere geleceğimize dair inancım da tam. Yıllarca futbol oynamış, spor camiasına hakim bir Belediye Başkanı olarak ifade etmeliyim ki Turgutluspor'un gücüyle ilçemizdeki genç yeteneklerin futbol tutkusunun oluşturduğu atmosfer bizlere daha nice başarılar yaşatacaktır. Bu anlamda bugün burada şahsımıza layık görülen bu anlamlı ödül için başta Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Dinçer ve ekibi olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonda emeği geçenleri kutlarım. Turgutluspor olarak bizlere bu ödülleri layık görenlere de Kulüp Başkanımız Hakan Sezer ve Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geceye damga vurarak 3 ödül almamanın mutluluğunu yaşayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geceye katılan Belediye Başkanları ve Teknik direktörler ile sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SC-Y)



05.05.2017 16:32:35 TSI

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