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Salihli'ye iki yeni meydan

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:24
Salihli'ye iki yeni meydan
Salihli'ye iki yeni meydan

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye meclisinin aldığı kararla Türk Ocakları ile Milli Beraberlik ve Demokrasi Meydanı isimleri verilen 2 meydan düzenlenen törenle açıldı.
Salihli'de Türk Ocakları ile Milli Beraberlik ve Demokrasi Meydanı isimleri verilen 2 meydan için açılış töreni düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye meclisinin aldığı kararla 2 meydan birisine Türk Ocakları Meydanı, diğer meydana ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydana da Milli Beraberlik ve Demokrasi Meydanı isminin verilmesinin uygun görüldüğünü söyledi.
İki meydanın düzenlenmesinin bundan önceki belediye yönetim tarafından düzenlendiğini ve şimdi sadece küçük rötuşlar yapılarak isimlerinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Kayda "Türk siyasetinde Türk Milliyetçilerinin fikir sisteminin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz günden, yıllardan bu güne kadar olan yaşadığımız olayları süzdüğümüz de bunun ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu anlarız. Çünkü Türk milliyetçilerinin fikir sistemi bugünkü milliyetçi hareketin fikir sistemini oluşturmaktadır. Türk Ocakları da bu fikir sisteminin bir parçasıdır. Artık bu meydan Türk Ocakları Meydanı olarak anılacaktır. 15 Temmuzları bir daha yaşamama ve insanımızı yaşatmama adına hem birliğimizi, hem de beraberliğimizi güçlendirip, demokrasimize sahip çıkmak için diğer meydana ise Milli Beraberlik ve Demokrasi Meydanı ismini verdik" dedi.
Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar ise 1915 yılında kurulan Türk Ocakları'nın Şehitlik Anıtı, 100. Yıl Çeşmesi'nin kente kazandırıldığını ifade ederek, meydana Türk Ocakları Meydanı verilmesinde katkısı bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya plaket takdim etti. Yapılan duanın ardından 17 Türk Devletini temsil eden bayrakların yer aldığı Türk Ocakları ile Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı açıldı. Açılışta davetlilere Türkistan pilavı ve ayran ikram edildi.
(BA-AY-Y)

05.05.2017 16:34:01 TSI
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