ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:28
3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
73 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı

(Fotoğraflı)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Evlenme vaadiyle anlaştıkları ve önceden 11 bin TL verdikleri dolandırıcılarla buluşmaya giden ailenin aracı Kayseri'de arıza yapınca, haberi alan dolandırıcılar şehre geldi. İçinde para dolu çantayı alıp kaçan dolandırıcılar, Kayseri polisinin Gaziantep'te yaptığı operasyonda paralarla birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Çankırı'da oturan K.Ş. ve A.Ş. çiftinin çocukları A.Ş.'yi evlendirmek için M.O. vasıtasıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan A.C. ile irtibata geçtikleri öğrenildi.
Dolandırıcıların aileye M.K.'yi Ayşe, ablası M.T.'yi de Fatma olarak tanıttıkları, şüpheli S.B.'yi ise kadınların ağabeyi olarak tanıtarak kandırdıkları aileden başlık parası olarak 11 bin TL aldıkları öğrenildi.
Mağdurlar K.Ş. karısı A.Ş. ve oğlu A.Ş.'nin Çankırı'dan Şanlıurfa'ya dolandırıcılarla buluşmak için gittikleri sırada araçlarının Kayseri'de arıza yaptığı öğrenildi. Yolda kalan ailenin, kızın ailesi olduğunu sandıkları dolandırıcılara haber verdikleri bildirildi.
Ailenin yanında 22 bin TL değerinde altın ve 40 bin TL daha para olduğunu öğrenen dolandırıcıların da Kayseri'ye gelerek aile ile Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buluştukları sırada para dolu çantayı alarak kaçtıkları öğrenildi.
Kız istemeye gittiklerini sanan K.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak güvenlik kame görüntülerinden şahısları ve kullandıkları aracın plakasını belirledi. Yapılan araştırmalarda şahısların Gaziantep'te ikamet ettikleri tespit edildi.
Yapılan yer tespitinin ardından Gaziantep'te 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında şüpheliler M.O., A.C., M.K., M.T. ve S.B. paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan dolandırıcılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)

05.05.2017 16:37:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
YEREL

DEVELİ'DE 16 DERSLİKLİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIYOR
Kayseri'de 25 öğretmene ByLock gözaltısı
YEREL

KAYSERİ'DE 25 ÖĞRETMENE BYLOCK GÖZALTISI
Üniversiteliler dans ve müziğe doydu
YEREL

ÜNİVERSİTELİLER DANS VE MÜZİĞE DOYDU
Kayseri'de çocukların güvercin kavgası cinayetle bitti
YEREL

KAYSERİ'DE ÇOCUKLARIN GÜVERCİN KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi tanıtımı
YEREL

ÇİN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET PİLOT PROJESİ TANITIMI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu nakline 9 yıl hapis cezası
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU NAKLİNE 9 YIL HAPİS CEZASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
ERÜ'de 'Uyuşturucu Maddeye Hukuki ve Tıbbi Açıdan Bakış' paneli düzenlendi
YEREL

ERÜ'DE 'UYUŞTURUCU MADDEYE HUKUKİ VE TIBBİ AÇIDAN BAKIŞ' PANELİ DÜZENLENDİ
Kayseri'de Japon esintisi
YEREL

KAYSERİ'DE JAPON ESİNTİSİ
FETÖ sanığından ilginç parmak izi savunması
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN İLGİNÇ PARMAK İZİ SAVUNMASI
Veli toplantılarında FETÖ kitapları okunmuş
YEREL

VELİ TOPLANTILARINDA FETÖ KİTAPLARI OKUNMUŞ

EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...