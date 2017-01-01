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Kayapınar turnuvadaki ilk galibiyetini aldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen kurumlar arası futbol turnuvasına katılan Kayapınar Kaymakamlığı, ikinci maçta karşılaştığı Vergi Dairesi Başkanlığı takımını 3-2 yendi. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan Kayapınar Kaymakamlığı futbol takımı Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında Sur Kaymakamlığı ile karşılaşacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da "19 Mayıs Kurumlararası Valilik Kupası" futbol müsabakaları başladı. 2 Mayıs'ta başlayan ve 18 kurumun futbol takımının katıldığı müsabakalar, 18 Mayıs'taki final maçı ile sona erecek. 4 gruptan oluşan turnuvaya katılan Kayapınar Kaymakamlığı, turnuvanın ikinci maçında karşılaştığı Vergi Dairesi Başkanlığı futbol takımını 3-2 yenerek, gruptaki ilk 3 puanını aldı. Karşılaşmada rakibine oranla iyi bir mücadele veren Kayapınar Kaymakamlığı takımı, ikinci yarıda rakip takımın iki atağını önlemeyince, kalesinde iki gol gördü. Kayapınar Kaymakamlığı gruptaki üçüncü maçını 10 Mayıs'ta Sur Kaymakamlığı ile oynayacak.

(İHA-MP-Y)



05.05.2017 16:39:31 TSI

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