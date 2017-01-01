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Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin Eruh Kaymakamlığı ve Eruh Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği kültür sanat faaliyetleri sürüyor.

Eruh ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bağgöze Köyü'ne taşınan etkinlikler yüzlerce öğrenciye eğlencenin kapılarını araladı. Bağgöze İlkokulu, Bağgöze Ortaokulu, Salkımbağlar İlkokulu, Kaşıkyayla İlkokulu, Karadayılar İlkokulu, Savaş İlkokulu, Çeltiksuyu İlkokulu ve Ekinyolu-Sevindik İlkokulu'nun minik öğrencileri gün boyu farklı faaliyetlerle eğlendi. Bağgöze İlkokulu ve Bağgöze Ortaokul'unda ana sınıfı öğrencileri kendi kuklalarını kendileri yaptı. Öğrenciler, 'Bulut Masalı' ile hayal dünyalarında yolculuğa çıktı. Karagöz Hacivat gölge oyunu ve orta oyunu ile eğitici bilgiler edinen öğrenciler tasvirlerin maceralarında kahkahalara boğuldu. Çizmeli Kedi tiyatro oyunuyla ayaklarına gelen tiyatroyla tanışan minikler şişme oyun parkurunda eğlencenin tadını çıkardı.

(MŞ)



05.05.2017 16:40:37 TSI

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