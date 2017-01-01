ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:31
Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok
Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin Eruh Kaymakamlığı ve Eruh Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği kültür sanat faaliyetleri sürüyor.
Eruh ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bağgöze Köyü'ne taşınan etkinlikler yüzlerce öğrenciye eğlencenin kapılarını araladı. Bağgöze İlkokulu, Bağgöze Ortaokulu, Salkımbağlar İlkokulu, Kaşıkyayla İlkokulu, Karadayılar İlkokulu, Savaş İlkokulu, Çeltiksuyu İlkokulu ve Ekinyolu-Sevindik İlkokulu'nun minik öğrencileri gün boyu farklı faaliyetlerle eğlendi. Bağgöze İlkokulu ve Bağgöze Ortaokul'unda ana sınıfı öğrencileri kendi kuklalarını kendileri yaptı. Öğrenciler, 'Bulut Masalı' ile hayal dünyalarında yolculuğa çıktı. Karagöz Hacivat gölge oyunu ve orta oyunu ile eğitici bilgiler edinen öğrenciler tasvirlerin maceralarında kahkahalara boğuldu. Çizmeli Kedi tiyatro oyunuyla ayaklarına gelen tiyatroyla tanışan minikler şişme oyun parkurunda eğlencenin tadını çıkardı.
(MŞ)

05.05.2017 16:40:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karadavut Hazretleri anıldı
YEREL

KARADAVUT HAZRETLERİ ANILDI
Bursa Festivali'nde 56. yıl coşkusu
YEREL

BURSA FESTİVALİ'NDE 56. YIL COŞKUSU
BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları
YEREL

BUSKİ'DEN İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
&quot;THY Bursa Bilim Şenliği&quot;nde rekor denemesi
YEREL

"THY BURSA BİLİM ŞENLİĞİ"NDE REKOR DENEMESİ
Dündar: &quot;5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz&quot;
YEREL

DÜNDAR: "5 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"
&quot;Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri&quot;
YEREL

"PAYİTAHT ÇARŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ"
OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar
YEREL

OSMEK'LE WEB DÜNYASINI ÖĞRENİYORLAR
Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Nilüfer'de yapılacak
YEREL

SOKAK HAYVANLARI REFAHI KONGRESİ NİLÜFER'DE YAPILACAK
Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı
YEREL

ELLERİNE FIRÇA ALAN PROTOKOL MENSUPLARI BİNALARI BOYADI
&quot;Huzurlu sahneler&quot;
YEREL

"HUZURLU SAHNELER"
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Bursa'da 300'e yakın firma Rusya ile ticaret yapıyor
YEREL

BURSA'DA 300'E YAKIN FİRMA RUSYA İLE TİCARET YAPIYOR
Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı
YEREL

NİLÜFER'DE ÇOCUKLAR KENDİ SOKAKLARINI TASARLADI
Sınıfta kız arakadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL

SINIFTA KIZ ARAKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Büyükşehir'in hizmetleri köylere yağmur gibi yağıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN HİZMETLERİ KÖYLERE YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR
BBDSO ünlü şef Allessandro Cedrone'yi ağırladı
YEREL

BBDSO ÜNLÜ ŞEF ALLESSANDRO CEDRONE'Yİ AĞIRLADI
Küçük kızı kurtarmak isterken boğuluyordu
YEREL

KÜÇÜK KIZI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULUYORDU

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yürekler mazlumlar için atıyor
YEREL

YÜREKLER MAZLUMLAR İÇİN ATIYOR
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL

NİLÜFER'DE SU KESİNTİSİ
Genç kaşifler hünerlerini sergiledi
YEREL

GENÇ KAŞİFLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Karacabeyli öğrencilere destek
YEREL

KARACABEYLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK
Sevenleri dualarla uğurladı
YEREL

SEVENLERİ DUALARLA UĞURLADI
Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları
YEREL

BURSA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...