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TOKİ Ceyhan'da 464 konutu satışa çıkardı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:31
TOKİ Ceyhan'da 464 konutu satışa çıkardı

ADANA (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilen 296'sı 2+1, 168'i ise 3+1 planında toplam 464 konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 2 Haziran 2017 tarihine kadar 2+1 alt gelir grubu konutlar için Adana T. Halk Bankası A.Ş. şubelerine, 3+1 konutlar için T. Halk Bankası A.Ş'nin tüm şubelerine yapılabilecek.
2+1 planındaki alt gelir grubu konutlar 378 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180, 240 ay vade, 3+1 planındaki konutlar ise 1.074 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.
Detaylı bilgilere 'toki.gov.tr' internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
(ADN-Y)

05.05.2017 16:40:56 TSI
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