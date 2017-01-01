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Edirne Kent Müzesi kapılarını açtı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:33
Edirne Kent Müzesi kapılarını açtı
Edirne Kent Müzesi kapılarını açtı
- Edirne Kent Müzesi, Edirne'nin 1. Murat tarafından fethinin 656'ncı yıl dönümünde açıldı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli projelerinden biri olan Edirne Kent Müzesi, Edirne'nin 1. Murat tarafından fethinin 656'ncı yıl dönümü olan 5 Mayıs'ta kapılarını açtı.
Edirne'yi taçlandıracak, geçmişten geleceğe ışık tutacak olan Edirne Kent Müzesi için Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Edirne Belediyesinin hazırladığı, 'Tarihi Değerleri ile Yaşayan ve Yaşatılan Edirne' isimli proje başarılı bulundu. Bu kapsamda belediyeye ait Hafızağa Konağı'nın 'Edirne Kent Müzesi' olarak düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Edirne halkına söz verdikleri Kent Müzesi'ni hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentte Kent Müzesi olmaması büyük bir eksiklikti. Açık hava müzesi konumundaki başkent Edirne'ye 'Kent Müzesi'ni kazandırmak için harekete geçtik. Uzun çalışmalarımız doğrultusunda müzemiz tamamlandı" dedi.
Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından yapılan duanın ardından protokol, kırmızı kurdeleyi keserek tarihi konakta yer alan Kent Müzesi'nin açılışını yaptı.
Açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda Edirneli vatandaş katıldı.
(KU-MK-Y)

05.05.2017 16:41:54 TSI
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