YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İbrahim Karaosmanoğlu, Rize tanıtım günlerine katıldı

İbrahim Karaosmanoğlu, Rize tanıtım günlerine katıldı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İnterteks Uluslararası Fuar alanında gerçekleştirilen "Kocaeli Rize Tanıtım Günleri" açılışına katıldı. Stantları tek tek gezen ve Rize'den gelen konuklarla yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, "Rize'mizin havasını Kocaeli'ye taşıyan kıymetli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Doğduğumuz ya da yaşadığımız şehirler, kültürlerimizi oluşturan vatan toprağının bir parçası oldukları için kıymetli ve değerlidir. Rize de bizim değerlimiz, kıymetlimizdir" dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar ve Osman Aşkın Bak ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ün yanısıra çok sayıda davetlinin açılışında hazır bulunduğu "Kocaeli Rize Tanıtım Günleri" farklı bir atmosfer yaşamak isteyen Kocaeli'leri bekliyor.



"Aslımızı, neslimizi, nereden geldiğimizi hiç unutmadık"

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından stantları gezen ve buradaki konuklarla sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yöresel ürünlerden bilgi aldı. Aynı zamanda Rize'den getirilen Atmaca ile de fotoğraf çektiren Karaosmanoğlu burada, "Ben Kocaeli'nde Rize'nin bir ilçesi gibi olan Yuvacık'ta doğdum, büyüdüm. Rize kültüründe yetiştim. Aslımızı, neslimizi, nereden geldiğimizi hiç unutmadık, unutmuyoruz" ifadelerini sarf etti.

Çayından yöresel yemeklere kadar birçok ürünün tanıtıldığı fuarda, dost sohbetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, " Kocaeli hem Marmara'ya, hem Karadeniz'e kıyısı olan bir kent. Bizler aynı toprak parçası içerisinde birbirine kenetlenmiş birer tuğla gibiyiz. Bu tuğlaların birleşimiyle tek olmuşuz, bir olmuşuz. Ortak değerlerimizle, milli varlığımızla giderek güçlenen bir milletiz. Dünyanın hiçbir yerinde değerlerine, kültürüne bu denli sahip çıkan başka bir millet yok. Çok şükür ki çok sağlam bir harcımız var. Bunca yıkıcı çalışmaya rağmen hainler yurdumuzdan bir çakıl taşı dahi koparamadılar, koparamazlar" vurgusu yaptı.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile doğal yayık ayranı yapımına katkı sunan Karaosmanoğlu, Rize'nin ilçe belediye başkanları ile yakından ilgilendi. Kendisine verilen hediyeleri kabul eden ve yöresel ürünlerle eşyaların yapımını inceleyen Başkan Karaosmanoğlu, bu gibi organizasyonların birlik ve beraberliğe olan katkısını da hatırlattı. Nesillerdir yıkılmıyoruz, kimse de yıkamaz, yıkamayacak da ifadelerini stant ziyaretlerinde belirten Karaosmanoğlu, "Düzenlenen bu tür organizasyonlar da bir arada yaşama kültürümüze olumlu katkı sağlıyor. Yemek olsun, kıyafet olsun, halk oyunları olsun tüm kültürler birbirinden izler taşıyor. Bu izler tarihimizi nasıl ki aydınlatıyorsa geleceğimize de ışık tutacak. Bu yüzden değerlerimize sahip çıkıp korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Hemşehri derneklerinin ülke değerlerine sahip çıkılması anlamda çok ulvi bir görev üstlenmiş olduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Rize günleri ile bu değerler bugüne ve geleceğe taşınıyor. Hatıralarımız taze kalıyor. Kocaeli'nde bir kültür hafızası oluşuyor. Rize'mizin değerlerini Kocaeli sınırlarına taşıyan kültürümüzü gelecek nesillere aktaran Rizeliler Dernek Başkanımız Osman Çakır ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunları da belirtmem gerekir ki toprağı Karadeniz gibi kokan kentimize sahip çıkalım, değerlerimizi her daim koruyalım" dedi. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra stantların arasında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay toplarken fotoğrafın uyarlamasında bir hatıra fotoğrafı da çektirmeyi de ihmal etmedi.

Stantlarda Rize'nin önemli tarihi ve turistik değerlerinin maketleri, bütün el sanatları ve atölyeleri tanıtım gününde görülebilecek. Özel tanıtım etkinliğinde Rize'nin yöresel ürünleri satışa sunulacak, ikramlar yapılacak. Rize tanıtım günleri 7 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak.

(RFK-Y)



05.05.2017 16:42:07 TSI

NNNN

