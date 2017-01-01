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OMÜ'lü öğrencilerden farkındalık eğitimi

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:37
OMÜ'lü öğrencilerden farkındalık eğitimi
OMÜ'lü öğrencilerden farkındalık eğitimi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlköğretim Okulunda; kaynaştırma öğrencilerine yönelik farkındalık ve öğretmenleri bilgilendirme çalışması yaptı.
OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Ayfer Keskin önderliğinde Topluma Hizmet Projesi kapsamında kaynaştırma öğrencilerine yönelik farkındalık ve öğretmenleri bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmada; öğrencilerin kendilerine özgü farkındalıkların neler olduğunu ve böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.
(KA-SLH-Y)

05.05.2017 16:45:46 TSI
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