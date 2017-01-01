YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. OMÜ'lü öğrencilerden farkındalık eğitimi

OMÜ'lü öğrencilerden farkındalık eğitimi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlköğretim Okulunda; kaynaştırma öğrencilerine yönelik farkındalık ve öğretmenleri bilgilendirme çalışması yaptı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Ayfer Keskin önderliğinde Topluma Hizmet Projesi kapsamında kaynaştırma öğrencilerine yönelik farkındalık ve öğretmenleri bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada; öğrencilerin kendilerine özgü farkındalıkların neler olduğunu ve böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

(KA-SLH-Y)



05.05.2017 16:45:46 TSI

NNNN

