Tarsus Belediyesi Mehmet Toprak Taziye Evi açıldı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Bahçe Mahallesi Mehmet Toprak Taziye Evi törenle açıldı.

İlahi sanatçısı Hasan Önal'ın mini konseri ile başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunması ve duaların yapılmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Bahçe Mahalle Muhtarı Ömer Polat, yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Tarsus'a 6'ncı taziye evini kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsusluların taleplerine göre hizmet verdiklerini söyledi. Can, "Mehmet Toprak Taziye Evi ile Tarsusumuza 6. taziye evini kazandırmış oluyoruz. Şuan da Yunus Emre ve Yeşilevler mahallelerimizde taziye evi inşaatımız devam ediyor. Şuan da Tarsus Belediyesi'nin Tarsus'umuzda 5 tane camii inşaatı devam ediyor, 6. Camii için de inşallah Bağlar mahallesinde ihale tarihi alma sürecindeyiz. Tarsus'umuzda 5 değişik mahallemizde yaşam boyu spor merkezi inşaatlarımız son noktaya geldi. Hükümet Konağımızın karşısında bulunan Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonu devam etmektedir. Güneş Enerjisinden elektrik üretimininde 1. ihalesini yaptık, inşallah 2. ve 3. ihale de sıra, bu yılın sonu olmasa da 2018'in ilk 6 ayına kadar anlaşmaların bitmesi bekleniyor. Tarsus Belediyesi olarak 1 milyon lira elektriğe bedel ödüyoruz. İnşallah bu sistemi kurduğumuz zaman Belediyemiz 3 milyon lira elektrikten para kazanacaktır. Eshab-ı Kehf'teki çevre düzenleme çalışmalarımız bitmiştir, geriye kalan kısımlar için çalışmalarımız devam edecektir. Aynı zamanda köylerimizde 5 ekibimiz parke çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Berdan projemizin 1. etabı başladı, inşallah bu yılın sonunda bitecek. Ama bu projemize D-400 karayolundan başlayarak Devlet Bahçeli bulvarında bulunan baraj yoluna kadar olan 6,5 km'lik kısmı tamamlamak için durmaksızın devam ettireceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle de bu sene 2017 yılı içerisinde Tarsusumuza bir otel kazandıracağız ve ayrıca Tarsusumuz 10 bin kişilik bir Arena gösteri merkezine kavuşacaktır. Bu iki projemizin temelini bu yıl içerisinde atmayı pl

Konuşmaların ardından Başkan Can, hayırsever Sıtkı Toprak'a teşekkür plaketi verdi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra taziye evini gezdi.

Program sonunda Başkan Can, çocuklara top ve oyuncak bebek dağıttı.

Açılış törenine Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Vedat Topak, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

