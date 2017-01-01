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Didim'de ekim ve hasat sezonu ücretleri belirlendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Ziraat Odasının Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda oda meclisi 2017 yılı hasat ve ekim sezonunda uygulanacak ücretleri kararlaştırdı.



Oda binasında yapılan Meclis toplantısına Meclis Başkanı İsmet Başboğar, Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Gökdemir ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda 2017 yılı hasat sezonunda uygulanacak hizmet ücretlerinin belirlendi. Toplantıda alınan kararla ilgili bilgiler veren Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir "Mayıs ayı meclis toplantısında ilçemiz tarımı için kararlar aldık. Buna göre Didim ve mahallelerinde İşçilik yevmiye bedeli hariç uygulanması tavsiye edilen Ot Balyalama ücreti, 1,50 kuruş, Saman Balyalama ücreti 1,60 kuruş, Biçer-Döverlerin dekar başına hizmet ücreti 18,50 kuruş, Patozla saman dövme saat ücreti 105 TL, 1 römork saman dövme ücreti 85 TL, Sahanlı makine ile ot biçmenin dekar başına ücreti 18 TL belirlenirken, Sahanlı makine ile 21 dekar ot biçme ve çevirme ücreti de 20 TL" olarak kabul edildi. Çapa ücreti ile çalışanların ücretinin ise bir sonraki mecliste ele alınması kararlaştırıldı."ifadelerine yer verdi.



Toplantıda ayrıca 14Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yapılacak etkinliklere Ankara'da katılma kararı alındı. Buna göre 14 Mayıs günü Ankara Tandoğan'daki mitinge katılmak isteyen Didimli çiftçilerin 9 Mayıs gününe kadar odaya müracaat etmeleri istendi.

(HÇ-MB-Y)



05.05.2017 16:51:24 TSI

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