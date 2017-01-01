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GAÜN'de uluslararası dergilerde yayın yapma semineri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Semineri GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda yapıldı.

Seminerin ilk bölümünde konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli Kütüphaneci Suat Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesinin basılı ve elektronik kaynaklarını anlatarak kullanıcıların kaynakları daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmak için bulunan araçları tanıttı.

Seminerin ikinci bölümünde ise Emerald Yayınevinden Mine Tonta Uluslararası Dergilerde Yayın yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları ve incelikleri anlatarak akademisyenlere etki değeri yüksek bir makalenin özellikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca ilk defa yayın yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dergi seçerken dikkat edilmesi gereken özellikleri anlatarak yayıncılardan geri dönen makalelerden örnekler vererek yapılmaması gereken hataları, geri dönen makalelere neler yapılabileceğini ve makale yazarken yararlanabilecekleri kaynakları tanıttı.

(OE-Y)



05.05.2017 16:52:30 TSI

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