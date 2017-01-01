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Hurma ve Uncalı Mahalleleri'ne yeni kapalı pazar

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:46
Hurma ve Uncalı Mahalleleri'ne yeni kapalı pazar
Hurma ve Uncalı Mahalleleri'ne yeni kapalı pazar

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uncalı ve Hurma Mahalleleri'ne kapalı semt pazarı müjdesi verdi.
Mayıs ayı oturumu için bir araya gelen Konyaaltı Belediyesi Meclisi, Uncalı ve Hurma Mahalleleri'nde yapılması planlanan kapalı semt pazarı için karar aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gündeme aldıkları pazar yerleri ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Muhittin Böcek, Uncalı Mahallesi'nde 4 bin 201 metrekare büyüklüğündeki 20 bin 263 ada bir parsel arsa üzerinde imar planı tadilatı yaptıklarını ve burayı son derece modern ve kullanışlı pazar yeri olarak yeniden planladıklarını söyledi. Bununla birlikte Hurma Mahallesi'nde 277 sokakta yer alan 4 bin 94 metrekare büyüklüğündeki 8 bin 880 ada bir parsel arsanın da yine kapalı Pazar yeri olarak planlandığını ifade eden Başkan Böcek, bu pazar yerlerinin yapımı kararı için de meclisten tam destek aldıklarını kaydetti.
Yine Mecliste oylanan Konyaaltı Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Yönetimi Hesabı, oy çokluğuyla kabul edildi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 16:55:58 TSI
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