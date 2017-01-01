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Aziziye'de el emeği göz nuru sergi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Kısa adı AZMEK olan Aziziye Belediyesi Mesleki Eğitim ve Hobi Kursları'nda üretilen el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Aziziye Belediyesi AZMEK hizmet binasında düzenlenen yılsonu sergisi açılışına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Harun Ilıcalı, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, belediye meclis üyeleri, davetliler ve kursiyerler katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Orhan, belediye olarak mesleki eğitim kurslarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, el emeği göz nuru dökerek birbirinden değerli eserler ortaya çıkaran hanımları tebrik etti.

Mesleki eğitim ve hobi kurslarını yaklaşık iki yıl önce bağımsız bir binaya taşıyarak kurslarda verimliliği artırdıkları gibi kursiyerlere de daha ferah ve nezih bir ortam sunduklarının altını çizen Başkan Orhan, "Daha önce belediye hizmet binamızın bir katında yürütülen AZMEK kursları, bağımsız ve yeni binada hizmete devam ediyor. Kurslara katılan hanım kardeşlerimiz daha rahat bir ortamda, çok güzel eserler ortaya çıkarıyor. Belediye olarak sunduğumuz çeşitli imkanlarla bu el emeği göz nuru eserler sadece duvarları ya da çeyizleri süslemiyor, satışı yapılarak hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine de katkı olarak geri dönüyor. Bugün sergi açılışında da gerçekten çok güzel eserler ve birbirinden değerli ürünler gördük. Emeği geçen hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Orhan ve İlçe Başkanı Keleş, açılış kurdelesini birlikte keserek sergiyi gezdiler. Sergi sonunda protokol üyeleri ile kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(ERZ-AA-Y)



05.05.2017 16:56:57 TSI

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