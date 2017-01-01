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Trende edebiyat sempozyumu yapılacak



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Uluslararası Edebiyatta tren, trende edebiyat sempozyumunun tanıtımı Turgutlu Garında yapıldı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Turgutlu ve Alsancak Garı arasında yapılacak olan trende edebiyat sempozyumunda akademisyenler tren ve edebiyat hakkında konuşmalar yapacaklar.

Turgutlu Garında yapılan tanıtım toplantısına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden Prof. Dr. Namık Açıkgöz katıldı.

12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek sempozyum Metin Bilim Enstitüsü Derneği, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve TCDD tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Dünyada ve Türkiye'de tren içerisinde ilk kez kültür-sanat faaliyetinin gerçekleştirileceğini ifade eden proje ortakları Turgutlu'nun kültürel faaliyetlere sahip çıkmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

(İLK-SC)



05.05.2017 16:58:49 TSI

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