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MAGİAD'ın dev zirvesi sona erdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:52
MAGİAD'ın dev zirvesi sona erdi
MAGİAD'ın dev zirvesi sona erdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' adlı etkinlik ikinci gününde sona erdi.
MAGİAD Öğrenci Temsilciliği'nin 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinliğinde Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında isim yapmış firmalarının yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri gençler ile buluştu. Manisa Genç İşadamları Derneği'nin düzenlediği büyük firmaların üst düzey temsilcilerinin konuşma yaptığı Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor semineri 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Zirveye MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisalı işadamları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
2 gün boyunca tam gün süren bu organizasyonun ünlü marka temsilcileri yüzlerce öğrenciye tecrübelerini aktardı, firmalarını tanıttı. hepsiburada.com, Doğtaş, Aynes Süt, Özdilek, Levent Kimya, Özgörkey Otomotiv, IBM IT, Demir Döküm, gibi uluslar arası platformlarda kendilerini kanıtlamış firmaların temsilcilerinin yanı sıra Tiyatro Sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu, Bayanlar Fitness Dünya Şampiyonu Merve Akkaya, Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu Ertuğ Evrekli, Sosyal Medya Uzmanı Alican Esen, Yapay Kan Mucidi Prof. Adnan Ayhancı, Siyaset Bilimci Tanzer Polat Yılmaz, Yazar Tuğba Ünal'da panele konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
MAGİAD Başkanı Ömer Geriter düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "Bu keyifli buluşmanın bu yıl 6.si gerçekleşti. Ayrıca zirvenin bu yılki temasını yenilikçi ve inovatif bakış açısına sahip şirketlerin başarı öyküleri oluşturdu. Artık 4.0 Endüstri devriminin içinde bulunduğumuzu ve bu yönde gelişim gösteren şirketler ile Manisamızı ve geleceğimizin teminatı siz öğrencilerimizi bir araya getirmek inanın beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve katılımcılarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi.
Panelin düzenlenmesinde emeği geçen MAGİAD Öğrenci Temsilciği Başkanı Sema Duran ise "2011 yılında temeli atılan öğrenci temsilciliğimizin gelenekselleştirmeyi amaçlayarak yola çıktığımız 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinliğimizin bu sene 6'ıncısı ile karşınızda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Sizlerin karşısına en iyi şekilde çıkmak en önemli hedefimiz oldu. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak bizimle birlikte olan değerli büyüklerimize, iş adamlarına ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. MAGİAD yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilciliği koordinatörü Emrah Kıvrak ise "6 yıldır sürdürülen bu organizasyon da en büyük emek öğrenci temsilciğimizin. Her yıl olduğu gibi bu yılda burada coşkulu bir kalabalık var. Geleneksel hale gelen 6 yıllık bu süreçte, bir aile gibi olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Zirvenin kapanış gününde Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Soma maden faciasında hayatını kaybeden maden şehitlerinin çocukları için büyük bir organizasyonla yardım kampanyası başlatan Radyocu Adem Metan, Siyaset Bilimci Tanzer Yılmaz Polat, Yapay Kan Mucidi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, Sosyal Medya Uzmanı Alican Esen, Levent Kimya(Porçöz) Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Pekşen, Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü Toygun Tuncer öğrencilere bilim, kültür sanat, siyaset ve iş dünyasında nasıl başarılı olabileceklerinin yollarını anlattı.
(AY-Y)

05.05.2017 17:01:14 TSI
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