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Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:53
Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı
- Polat: "Hizmet binası sorunumuzu büyük harcamalar yapmadan çözdük"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2.Oturumunda komisyon raporları ve birim müdürlüklerinden gelen teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda yeni hizmet binaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Polat, "Hizmet Binası sorunumuzu çok büyük bir harcama yapmadan çözüme kavuşturduk" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda ilk olarak Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın isimlerinin Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan park alanlarına verilmesini teklifi görüşüldü.
Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilen teklif ile birlikte Haziran'da yapılacak toplantıda şehit isimlerinin verileceği park alanlarının belli olacağı belirtildi.
Toplantıda ayrıca geçen oturumda komisyona havale edilen Üçgöze Mahallesindeki ' İt Ovası' olarak kayıtlara geçen mezranın da adının 'Yiğit Ovası' olarak değiştirilmesine karar verildi.
Yeşiltepe ile Gedik Mahallesine trafo alanı
Yeşiltepe ile Gedik Mahallelerindeki enerji ihtiyaçlarının daha iyi bir düzeyde sağlanması amacıyla, iki mahallede de trafo alanının ayrılmasına karar verilirken gündemde yer alan bazı maddeler ise Haziran ayı olağan toplantısında görüşmek üzere ertelendi.
"Birim müdürlüklerimizi aynı çatı altında toplayacağız"
Meclis toplantısının sonunda Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hizmet binasına dönüştürülecek iki ayrı binadaki çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlüklerinin büyük bir kısmını aynı çatı altında toplayacaklarını dile getiren Başkan Polat, "MAŞTİ karşısında bulunan iki ayrı bina gerekli tadilat ve düzenlemelerin ardından Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları olarak halkımıza hizmet verecek. Bu alanda hali hazırda kullandığımız hizmet binamız ile birlikte üç ayrı binada halkımıza daha hızlı ve süratli hizmet vereceğiz. Birim Müdürlüklerimizi aynı çatı altında toplayacağız. Başkanlık makamı da buraya taşınacak. Baştan aşağıya dizayn ettirdiğimiz yeni hizmet binalarımızın ihtiyacımıza cevap verebilecek, modern bir görüntüye sahip olmasına önem veriyoruz. Yenileme çalışmalarıyla hizmet binası sorunumuzu çok büyük bir para harcamadan çözüme kavuşturduk. Yeni Hizmet Binalarımız ilçemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
"Gedik Kültür Evimiz Meclis toplantılarına ev sahipliği yapacak "
Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Ramazan Çetin'in 'Meclis toplantıları için farklı bir mekan düşünülüyor mu? şeklindeki sorusuna yanıt veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, " Gedik mahallemizde bulunan Cezaevini Kültür Evine dönüştürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Evi'ndeki çok amaçlı salonumuz Belediye Meclis Toplantılarına ev sahipliği yapacaktır, projemizi buna göre belirledik. Kültür Evimizde ayrıca Nikah Müdürlüğümüzde hizmet verecek " dedi.
Yeni hizmet binasında inceleme
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Meclis Üyeleriyle birlikte tadilat çalışmalarının devam ettiği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürlerinin de yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Polat, binaların iç ve dış yapısındaki uygulamalar hakkında Meclis Üyelerine bilgiler verdi.
(CÖ-OE-Y)

05.05.2017 17:01:55 TSI
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