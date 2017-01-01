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Malatya'nın eski Valisi Kadıoğlu'ndan ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:56
Malatya'nın eski Valisi Kadıoğlu'ndan ziyaret
Malatya'nın eski Valisi Kadıoğlu'ndan ziyaret

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya eski Valilerinden Osman Derya Kadıoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya ve Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri konuşuldu.
Beraberinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Malatya eski Valisi Osman Derya Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İki üç günlük Malatya ziyaretinde bulunuyorum. Eski dostları, eski arkadaşları, eski müdürleri tanıdıklarımızı fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Bu vesileyle Battalgazi Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ettim. Başarılar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Valimiz o dönemlerin nezaketi, kibarlığı, naifliği ile gerçekten milletin gönlüne taht kurmuş bir valimizdi. Ayrıca biz Sayın Valimizden bürokratik bir yapı içerisinde çalışma fırsatı bulduk" diye konuştu. Battalgazi-Malatya karayolunun Kadıoğlu döneminde yapıldığını ifade eden Gürkan, "Kara yollarına Özel idareden aktarılan paralar ile o yol yapıldı. Bu vesile ile Sayın Valime burada müteşekkir olduğumu, Battalgazi halkı adına da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. Vali Kadıoğlu'nun 14 yıl önce Avrupa Birliği ile ilgili bir söylemini hatırlatan Başkan Gürkan, "Türkiye'nin her tarafında Avrupa Birliği konusunda büyük bir çalışma olduğu zaman, Avrupa Birliğinden gelen yetkililere valimiz 'Sizlerin niyeti halisane değil sizler bizi Avrupa Birliğine almazsınız. Fakat iş olsun diye bu şekilde bize zaman kaybettirmenin dışında başka bir şey yaptığınıza ben inanmıyorum' demiştir. Hakikaten bunu dediği zaman 14 sene öncesiydi. Herkesin inandığı bir dönemde, herkesin bunun propagandasını yaptığı bir dönemde, böyle bir söylemi Vali olarak söylemek hakikaten o dönemde çok zor bir hadise idi. Hakikaten sonuç ve tarih Sayın Valimizi haklı çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.
(CÖ-sd-y)

05.05.2017 17:05:07 TSI
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