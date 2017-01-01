ydın'da 5 Mayıs Ebeler Günü kutlamaları

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Aydın'da 5 Mayıs Ebeler Günü kutlamaları



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Aydın'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü etkinlikleri Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Törende İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği çelenkleri sunuldu.

Törenin ardından Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin düzenlediği "Ebelerin Görev ve Yetkileri" ile "Normal Doğumda Farkındalık" konulu panel düzenlendi.

Panel sonunda sunumu yapan ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sibel Şeker'e Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan tarafından plaket verildi.

Program Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğünde düzenlenen kokteyl ile devam etti. Kokteyle katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel konuşmasında; "Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürüterek, her koşulda büyük bir sabır, özveri ve sevgi ile mesleğini icra eden ve sağlıklı toplumların meydana gelmesinde büyük katkıları olan ebelerimizin Dünya Ebeler Gününü kutlarım" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğünde düzenlenen törende meslekte 30 yılını dolduran, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi doğum salonunda ve gebe bilgilendirme sınıfında görev yapan ebelere teşekkür belgesi verildi.

(OD-MB-Y)



05.05.2017 17:11:25 TSI

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