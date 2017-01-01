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Rizeli İş adamları Büyükşehir'de

- Rize Sanayi ve Ticaret Odalarından Başkan Uğur'a ziyaret

- Başkan Uğur Rizeli İşadamlarını Ağırladı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan ve yöneticileri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret ettiler.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan ve yöneticileri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret ettiler. Ziyarette Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Cevdet Akmehmet, Genel Sekreter Gafur Karali, Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ve vizyon projeleri hakkında bilgiler verdi. Balıkesir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir devletimizin köprü ve otoyol gibi yatırımları ile değer kazandı. Yatırımcılar ilimize geliyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırımlar yükseliyor. Büyükşehir Belediyemizin yatırımları da kentimize değer katıyor" diye konuştu.

Rizeli iş adamlarının da çalışmaları hakkında bilgiler verdikleri ziyaret karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ardından sona erdi.

(OF-



05.05.2017 17:11:30 TSI

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