ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:03
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi

(Fotoğraflı)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Afrikalı Öğrenciler Birliği tarafından, 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi.

Etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Erdem, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Kasım Kahraman, Çad Büyükelçiliği adına Mahamat Abdoulaye Abdramane ve çok sayıda Afrikalı öğrenci katıldı.

"Türkiye Afrika'ya Batı'dan daha gerçekçi bakıyor"
Afrika'ya özgür ürünlerin sergilendiği programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Ekrem Erdem yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde 300'e yakın Afrikalı öğrenci olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Erdem, Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısının Batı'dan farklı olduğunu söyledi. Türk kültürünün geçmişten bugüne kadar, varlığını sürdürdüğü ülkelerde sömürgeci bir anlayışla hareket etmediğini belirten Prof. Dr. Ekrem Erdem, bu bakış açısına paralel olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Afrika kültürüne doğru bir bakış açısı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Afrikalı öğrenciler ülkelerine kültür elçisi olarak dönecek"
Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Kasım Kahraman ise, Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin, ülkelerine birer kültür elçisi olarak döneceklerini söyledi. Bu tür programların Afrika kültürünü tanımaya katkı sunduğunu dile getiren Doç. Dr. Kasım Kahraman, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler sayesinde, son yıllarda iki ülke arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini sözlerine ekledi.

"Batı medyası Afrika hakkında olumsuz yargılar geliştiriyor"
Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Therno Sadou Barry ise, birlik olarak, Afrika'dan gelen öğrencileri bir araya getirerek, akademik, sosyal ve kültürel olarak destek vermeye ve Afrika kültürünü doğru anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapılan yayınlardan dolayı Afrika'ya bakış açısının olumsuz olduğunu belirten Therno Sadou Barry, "Türkiye'yi de, Afrika'yı da göstermek istedikleri gibi gösteriyorlar. Onun için Birlik olarak Afrika'daki gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bizler de Türkiye'ye gelmeden önce negatif yargılarımız vardı ama buraya geldiğimiz her şey değişti. Onun için hem Afrikalı gençler olarak bize hem de Türk gençlerine düşen görevler var. Bizler Türkiye için elçi olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Afrika Öğrencileri Birliği yönetim kurulunda faaliyet gösteren öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Çad Büyükelçiliğini temsilen etkinliğe katılan Mahamat Abdoulaye Abdramane'ye de Erciyes Üniversitesi, plaketi takdim edildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve tiyatro oyunlarının sunumunun yapılması ile sona erdi.
(SK)

05.05.2017 17:12:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
YEREL

3 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIKTA 'ARIZA' ÇIKTI
Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
YEREL

DEVELİ'DE 16 DERSLİKLİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIYOR
Kayseri'de 25 öğretmene ByLock gözaltısı
YEREL

KAYSERİ'DE 25 ÖĞRETMENE BYLOCK GÖZALTISI
Üniversiteliler dans ve müziğe doydu
YEREL

ÜNİVERSİTELİLER DANS VE MÜZİĞE DOYDU
Kayseri'de çocukların güvercin kavgası cinayetle bitti
YEREL

KAYSERİ'DE ÇOCUKLARIN GÜVERCİN KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi tanıtımı
YEREL

ÇİN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET PİLOT PROJESİ TANITIMI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu nakline 9 yıl hapis cezası
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU NAKLİNE 9 YIL HAPİS CEZASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
ERÜ'de 'Uyuşturucu Maddeye Hukuki ve Tıbbi Açıdan Bakış' paneli düzenlendi
YEREL

ERÜ'DE 'UYUŞTURUCU MADDEYE HUKUKİ VE TIBBİ AÇIDAN BAKIŞ' PANELİ DÜZENLENDİ
Kayseri'de Japon esintisi
YEREL

KAYSERİ'DE JAPON ESİNTİSİ
FETÖ sanığından ilginç parmak izi savunması
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN İLGİNÇ PARMAK İZİ SAVUNMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...