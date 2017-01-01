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Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi



(Fotoğraflı)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Afrikalı Öğrenciler Birliği tarafından, 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi.



Etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Erdem, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Kasım Kahraman, Çad Büyükelçiliği adına Mahamat Abdoulaye Abdramane ve çok sayıda Afrikalı öğrenci katıldı.



"Türkiye Afrika'ya Batı'dan daha gerçekçi bakıyor"

Afrika'ya özgür ürünlerin sergilendiği programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Ekrem Erdem yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde 300'e yakın Afrikalı öğrenci olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Erdem, Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısının Batı'dan farklı olduğunu söyledi. Türk kültürünün geçmişten bugüne kadar, varlığını sürdürdüğü ülkelerde sömürgeci bir anlayışla hareket etmediğini belirten Prof. Dr. Ekrem Erdem, bu bakış açısına paralel olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Afrika kültürüne doğru bir bakış açısı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.



"Afrikalı öğrenciler ülkelerine kültür elçisi olarak dönecek"

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Kasım Kahraman ise, Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin, ülkelerine birer kültür elçisi olarak döneceklerini söyledi. Bu tür programların Afrika kültürünü tanımaya katkı sunduğunu dile getiren Doç. Dr. Kasım Kahraman, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler sayesinde, son yıllarda iki ülke arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini sözlerine ekledi.



"Batı medyası Afrika hakkında olumsuz yargılar geliştiriyor"

Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Therno Sadou Barry ise, birlik olarak, Afrika'dan gelen öğrencileri bir araya getirerek, akademik, sosyal ve kültürel olarak destek vermeye ve Afrika kültürünü doğru anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapılan yayınlardan dolayı Afrika'ya bakış açısının olumsuz olduğunu belirten Therno Sadou Barry, "Türkiye'yi de, Afrika'yı da göstermek istedikleri gibi gösteriyorlar. Onun için Birlik olarak Afrika'daki gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bizler de Türkiye'ye gelmeden önce negatif yargılarımız vardı ama buraya geldiğimiz her şey değişti. Onun için hem Afrikalı gençler olarak bize hem de Türk gençlerine düşen görevler var. Bizler Türkiye için elçi olacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Afrika Öğrencileri Birliği yönetim kurulunda faaliyet gösteren öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Çad Büyükelçiliğini temsilen etkinliğe katılan Mahamat Abdoulaye Abdramane'ye de Erciyes Üniversitesi, plaketi takdim edildi.



Program, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve tiyatro oyunlarının sunumunun yapılması ile sona erdi.

(SK)



05.05.2017 17:12:18 TSI

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