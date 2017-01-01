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Miniklerden Tatlıoğlu'na teşekkür ziyareti



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BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, öğrencileri ağırladı.

Sait Yılmaz İlkokulu öğrencileri, Başkan İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret ederek, okullarına verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti. Daha önce okullarına ses sistemi kurulması için Başkan Tatlıoğlu'ndan destek isteyen öğrenciler, bu taleplerini karşılıksız bırakmayan başkan amcalarına teşekkür etti. Okullarındaki ses sistemi sayesinde düzenledikleri çeşitli etkinlikleri artık daha rahat bir ortamda yapabildiklerini söyleyen öğrenciler, "Okulda yaptığımız bütün faaliyetler daha güzel oluyor. İstiklal Marşı'nı bile daha güzel söylüyoruz" dediler.

Başkan Tatlıoğlu, "Öğrencilerimizin istekleri bizim için her zaman önemli. Bizden ses sitemi talebinde bulunmuşlardı. Bunu, okula adı verilen Sait Yılmaz'ın hayırsever kızı Figen Yılmaz'a iletmiştik. Figen Hanım öğrencilerimizin bu talebini hemen yerine getirdi. Kendisine eğitime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞ)



05.05.2017 17:15:52 TSI

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