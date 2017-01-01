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Başhekim Gezer; Ebeler Günü'nü kutladı



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Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Ege Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, Ebeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Kutsal bir mesleği icra eden ebeler sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir" dedi.

Kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları gibi görev yapan ebelerin insanlık tarihinden bu yana önemli bir görevi icra ettiğini belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer,"Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için, dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır. Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Ebelerimiz yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermektedir. Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebelik mesleği yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerin yeri toplumda ayrıdır" diyerek tüm ebelerin 5 Mayıs Ebeler Gününü kutladı.

(OD-İK)



05.05.2017 17:16:49 TSI

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