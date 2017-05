YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevzat Doğan misafirlerini ağırladı

KOCAELİ (İHA) - Günün büyük bir bölümünü belediyedeki makamı dışında mahalle ziyaretleri ve vatandaşların arasında geçiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, makamında olduğu zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor.

Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve yönetimi Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Başkan Doğan'ın özellikle vekillik döneminde sağlık sektörüne çok büyük katkıları olduğunu belirten Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Yıldırım, "Son 15 yılda ülkemizde sağlık sektörü çağ atladı. Başkanımızın da sağlık sektörünün bu gelişimindeki katkılarını çok iyi biliyoruz. Bizim çalışmalarımızda da her zaman yanımızda olup destek oluyor" diyerek Doğan'a teşekkür etti. Başkan Doğan da sağlık konusunda yapılacak her çalışmanın destekçisi olduklarını ifade etti.

Çevre eski Bakanı, şimdi ise Çaykur Genel Müdürü olarak görevini sürdüren İmdat Sütlüoğlu da İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti. Sütlüoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Doğan, misafiriyle uzun uzun uzun sohbet etti. Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu ziyareti sırasında Doğan'a Rize çayı hediye ederek eski günleri ve anıları yad edip, gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı'nı ziyaret edenler arasında Gümüşhane Bahçecik Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Dernek Başkanı Fazıl Gök ve yönetimi de yer aldı. Doğan ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehrimizde bulunan hemşeri derneklerimiz bizim için son derece önemli. Bu derneklerimiz memleketlerinin kültürünü, geleneğini, göreneklerini, örf ve adetlerini gelecek nesillere aktaran önemli sivil toplum örgütlerimizdir. Derneklerimiz, İzmit'imize Kocaeli'mize ayrı bir güç ve ayrı bir kültürel zenginlik katıyorlar. İzmit Belediyesi olarak, derneklerimizin önemini bilen ve şehrimizde faaliyet gösteren tüm derneklere destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Şehrimiz için yapılan her güzel çalışmada tüm derneklerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

