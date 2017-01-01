Mardin'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu
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Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in Savur ilçesinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Savur ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, Bağyaka Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazi taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışma sırasında 3 farklı noktada yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin ele geçirildiği kaydedildi.
(MSK-MP-Y)
05.05.2017 17:18:18 TSI
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