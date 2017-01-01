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Sinop'ta astım konferansı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri tarafından astımla ilgili konferans verildi.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda "5 Mayıs Dünya Astım Günü" sebebiyle Sinop Toplum Merkezi görevlileri konferans düzenlendi. Konferansta astım hastalığı, belirtileri, tanı konulması, tedavisi, önlemler, spor yapıp yapamayacağı ve beslenme konularında öğrencilere bilgi aktarıldı.

Sinop Toplum Merkezi yetkililerinden Ali İhsan Karakuş yaptığı açıklamada, "Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinden gelen bir hastalıktır. Hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir. Bu durum akciğerlerin uyaranlara aşırı duyarlı olmasına neden olur. Astım hastalığı toz, duman, koku, alerjenler gibi çok çeşitli uyaranlar ile temas sonrası öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar. Tanı için öykü önemlidir. Muayene bulguları, solunum fonksiyon testleri ve alerji deri testleri tanıyı destekler. Ani nem ve ısı değişiklikleri, hatta ve rüzgar bile astım belirtilerini başlatabilir. Genellikle kışın ve yağışlı havalarda yakınmalar artar. Astım hastalığı spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar hekimlerine danışarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler. Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek yoktur. Sağlıklı beslenmesin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Astımlı kişilerde solunum yolu enfeksiyonları astım ataklarını tetikleyebilir. Astım hastalığın günümüzde tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır" dedi.

(OSM-SLH-Y)



05.05.2017 17:18:58 TSI

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