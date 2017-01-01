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Büyükbalıklı'ya Kadın ve Çocuk Akademisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, Büyükbalıklı Mahallesi'nde Kadın ve Çocuk Akademisi açtı.

İlki 2015 yılında Kültür Mahallesi'nde açılan Kadın ve Çocuk Akademisi'nin ikincisi Büyükbalıklı Mahallesi'nde hizmete girdi. Büyükbalıklı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde kadınların hem eğitim almalarını, hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak kurslar açılacak. Çocuklar da derslerine yardımcı olabilecek ek ders çalışmalarının yanında bilim atölyesi, çevre atölyesi gibi deneysel çalışmalara da katılabilecek. Anneler, diledikleri kurslara katılırken, küçük yaştaki çocukları da oyun odasında bilişsel ve motor becerilerini geliştirecek faaliyetler yapabilecek.

"Başkan Burada" karavanı ile makamını Büyükbalıklı Mahallesi'ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile birlikte Büyükbalıklı Kadın ve Çocuk Akademisi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kadın ve Çocuk Akademisi'nin kadınlara ve çocuklara hayırlı olmasını dileyen Bozbey, "Bundan böyle kadınlarımız burada hem sanat, hem de kendilerini geliştirecek farklı konularda eğitimler alacak. Ayrıca isteyen kadınlar çocuklarını da buraya getirerek onların buradaki eğitim imkanlarından yararlanmasını sağlayabilecekler. Buradaki eğitim ve atölyelerle kadınlar ve çocuklar daha donanımlı olacak, birçok konuda bilgi ve becerileri artacak" dedi.

Herkesin ücretsiz yararlandığı Kadın ve Çocuk Akademilerinin sayısını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, kadın ve çocuk eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bozbey, Büyükbalıklı Mahallesi'nde halkla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Mahallede esnafı da ziyaret eden Bozbey, Başkan Burada karavanındaki makamında Büyükbalıklı Mahallesi Muhtarı Akif Cebeci ile görüştü. Büyükbalıklı Mahallesi'nin meydan düzenlemesiyle yeni yüzüne kavustuğunu kaydeden Mustafa Bozbey, Büyükbalıklı Mahalle İletişim Merkezi'nin de büyük bir ihtiyacı karşıladığına dikkat çekti. Bozbey, kendisinden randevu talep edenlerle de görüştü.

(MŞ)



05.05.2017 17:19:10 TSI

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