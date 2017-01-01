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Körfezli askerlere 'Hayırlı Tezkereler' projesi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:11
Körfezli askerlere 'Hayırlı Tezkereler' projesi
Körfezli askerlere 'Hayırlı Tezkereler' projesi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesinin hayata geçirdiği 'Hayırlı Tezkereler' projesi vatandaşlardan ilgi görüyor.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın verdiği talimat üzerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Hayırlı Tezkereler' projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Uysal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Hayırlı Tezkereler ekibiyle ilçede oturan asker adaylarını ve ailelerini çat kapı ziyaret ediyor.
Yapılan ziyaretlerde askerler için özel olarak hazırlanmış hediye setleri, Başkan Baran'ın selamı iletilerek takdim ediliyor. Ziyaretler sırasında zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Ülkenin güvenliği için askere gidecek olan Mehmetçikler aldıkları hediyeler için Başkan Baran'a teşekkür ettiler.
Asker aileleri de yetkililerin ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız İsmail Baran, hem bizleri hem evlatlarımızı düşünerek güzel bir projeyi ilçemizde uygulamaya başladı. Başkanımızın yaptığı çalışmalardan her zaman memnun kaldık. 'Hayırlı Tezkereler' projesi kapsamında, oğullarımıza hazırlanan hediye setleri için Başkanımız İsmail Baran'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
(RFK-Y)

05.05.2017 17:19:39 TSI
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