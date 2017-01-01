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Başkan Albayrak'ın Hıdırellez mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hıdırellez dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Albayrak, mesajında Hıdrellez'in tüm Türk dünyasında coşkuyla kutlandığını hatırlatarak, "Türk dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmakta olan Hıdırellez, Hızır ile İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları, baharın gelişini müjdeleyen gün olarak kabul edilmektedir. Hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli miraslarımızdan birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdırellez Günü'nün, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



05.05.2017 17:20:58 TSI

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