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"Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" tanıtım çalışması Kdz. Ereğli'de devam etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" isimli tanıtım çalışması Kdz. Ereğli'de devam etti.

Proje kapsamında içlerinde tur firması temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler, blogger ve bir sosyal medya fenomeninin bulunduğu kafile, Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayacak gezisini Kdz. Ereğli'de Alemdar Gemisi Müzesi, Elpek bezi dokuma evi, çilek evi, Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı mağarasında sürdürdü.

Kdz. Ereğli'ye gelen davetliler gezilen yerler hakkında rehberler tarafından bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Proje de yer alan yerel rehberlerden tarihçi- yazar Maden Mühendisi Ekrem Murat Zaman, Zonguldak ve çevresindeki güzellikleri bu proje ile beraber Turizm şirketleri aracılığıyla pazarlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Zaman yaptığı konuşmada, "BAKKA'nın yaptığı bir proje bu, Batı Karadeniz ama Batı Karadeniz'inde ötesinde kömür havzasını ilgilendiren, kömüre giden demiryolunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Kömür havzası dediğimiz havzanın içerisinde eskiden tek il Zonguldak'tı 1990 yılına kadar ama bugün Zonguldak, Karabük, Bartın olmak üzere üç ili kapsıyor. Zonguldak'ta Üzülmez Vadi Projesi diye düşünülen veya düşlenen bir proje, zaten bunu da gördük burada bir düş, rüya var. Turizm potansiyeli yaratmak amacıyla bir düş kuruyoruz. Üzülmez vadi projesinde başta maden müzesi olmak üzere, mağara ve korumayı düşündüğümüz yapıları gezdirdik. Zonguldak'ın çok önemli, mutlaka görülmesi gereken sanayi, sosyal tesislerini misafirlerimize tanıttık. Bugünde Ereğli'deyiz, Ereğli müzesini, Cehennemağzı mağarasını, Elpek bezini ve Osmanlı çileğini tanıdık. Azim konserveyi yerinde gördük. Bizlerde öğrenmiş olduk. Bu bilgileri turizm şirketlerine ve acentalarına, bölgemizdeki turizm potansiyelini Ülkeye hatta Ülke dışında dünyaya tanıtacak olan insanlara anlattık. Hedefimiz şu, biz böylesine bir tarihe, endüstriye ve doğa turizmi açısından böyle niteliklere sahibiz, işte kültürümüz budur diye bu güzellikleri turizm şirketleri ile pazarlamaya çalışıyoruz" dedi.

Heyet ziyaretler kapsamında Ereğli'nin turizm yerlerini gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

(VK-RFK-Y)



05.05.2017 17:22:23 TSI

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